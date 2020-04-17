Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии - ИК "Фридом Финанс"

Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются не более чем на 0,5%. Общий позитив на внешних рынках связан с тем, что США подготовили детальный план поэтапного вывода экономики из карантина, а крупнейшие фармкомпании серьезно продвинулись в тестах и препаратах для быстрого лечения от COVID-19. Все это, правда, не сильно сказалось на нефти, которая держится в коридоре 27,6-28,9 долларов, что отчасти может объяснять скромную динамику в российских бумагах", - отмечает эксперт ИК.

Индекс РТС торгуется ниже 1100 пунктов. По мнению В. Емельянова, есть потенциал роста в течение дня до 1140 пунктов. В случае падения поддержкой может выступить уровень 1050 пунктов, ниже которого рынок вряд ли уйдет. "Индекс Мосбиржи также продолжает движение в узком интервале близко к минимумам недели. Уровень 2600 выглядит более чем достижимым. Снижение в зону 2400-2500 до конца этой сессии мы не ожидаем". - отмечает эксперт.

На взгляд В. Емельянова, из ликвидных бумаг сегодня заметно выделяются акции Мосбиржи, которые прибавляют на торгах в пределах 3,5%. "Интерес к активу подогрет неплохой отчетностью инвестиционных домов США. Рынок предвидит возвращение глобальных инвесторов и, как следствие, новое ралли на мировых площадках, не исключая и российскую биржу, которая в прошлые недели фиксировала рекордный рост торговых операций. Мы считаем, что на следующей неделе бумаги Мосбиржи могут отойти в тень, но в целом сохранят тенденцию к росту. Покупку бумаги мы рекомендуем на уровнях не выше 107 рублей, то есть на 4,5% ниже текущей цены", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс".