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17 апреля 2020 года 14:20
Скорее всего, ЦБ РФ понизит ставку на 50 б. п. на заседании в следующую пятницу до 5,5% - Альфа-банк
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что Совет Директоров ЦБ будет "предметно" обсуждать опции снижения процентной ставки 24 апреля, отмечаетсяч в комментарии Альфа-банка. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что это сигнал на снижение ставки на 50 б. п. Эксперт приводит несколько аргументов в поддержку своего мнения: 1. Изменение тональности комментария главы ЦБ. На двух прошлых пресс-конференциях глава ЦБ была более осторожной в описании опций для решения по ставке на заседании 24 апреля, в основном она говорила о пространстве для снижения процентной ставки до конца года. Но сегодня она не только сказала, что Совет Директоров ЦБ "предметно" рассмотрит опцию снижения ставки 24 апреля, но также пояснила, что будет дискуссия и по поводу возможного шага снижения процентной ставки. На наш взгляд, это говорит о том, что опция снижения ставки рассматривается как основное действие 24 апреля; 2. Снижение обеспокоенности инфляционными рисками. Тональность сегодняшнего комментария говорит также и о меньшей обеспокоенности инфляционными рисками. Хотя глава ЦБ отметила, что инфляция остается повышенной (0,5% с начала апреля и 2,8% с начала года), она придала большее значение тому факту, что во вторую неделю апреля темпы инфляции стали замедлятся (до 0,2% в неделю). Рост инфляционных ожиданий, которые ЦБ фиксирует по опросам, также воспринимается как временный фактор. Иными словами, ЦБ дал понять, что больше обеспокоен дефляционными рисками, что делает снижение ставки логичным шагом. 3. Более комфортная ситуация на валютном рынке. Глава ЦБ также упомянула, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ остается около 31%, то есть она очень незначительно снизилась по сравнению с началом года (тогда она составляла 32%), и что с начала апреля нерезиденты возобновили покупку ОФЗ. В сочетании с информацией, что развитые страны готовятся постепенно смягчать карантинные меры (что позволяет надеяться на стабилизацию мировых финансовых и сырьевых рынков), это создает комфортные ожидания по динамике курса рубля, который и так торгуется на более чем приемлемых уровнях 73-74руб/дол. 4. Медленный процесс реструктуризации кредитов. Хотя кредитные каникулы, то есть отсрочка по обслуживанию долга, считается одним из основных ответов России на текущий кризис, реструктуризация идет очень медленно. Неделю назад ЦБ сообщил о том, что банки удовлетворили всего примерно 14% запросов по реструктуризации розничных кредитов; на этой неделе глава ЦБ сообщила о росте процента удовлетворенных заявок до 44%, но реструктуризация все равно идет медленно. Это говорит о том, что банковский сектор не может быстро предоставить значительную поддержку реальному сектору во время карантина и, следовательно, чтобы смягчить удар по экономике, ЦБ в какой-то степени вынужден компенсировать медленную процедуру реструктуризации понижением ставки. 5. В других странах понижение ставок продолжается. Играет роль и глобальный контекст - помимо понижения ставки в марте центробанками развитых стран, сейчас центробанки стран развивающихся рынков продолжают снижать ставки - например, на прошлой неделе понизил ставку ЦБ ЮАР. "В целом учитывая все вышесказанное, мы сейчас ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 50 б. п. на заседании в следующую пятницу до 5,5%", - заключает эксперт Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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