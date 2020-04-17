Рынок акций РФ на будущей неделе вряд ли выйдет из "боковика" - БКС

По оценкам "БКС Премьер", в динамике индекса Мосбиржи на будущей неделе может превалировать боковой формат, направление выхода из области 2500-2650 пунктов будет главным образом зависеть от изменения общерыночных настроений, ценовой конъюнктуры в нефти, а также "вирусного" новостного фона, говорится в комментарии аналитика компании Сергея Дейнеки. Рынок акций РФ на будущей неделе попробует определиться с дальнейшим трендом.

"Российский рынок акций завершает неделю продолжением умеренного роста на фоне улучшения настроений на внешних рынках и попыток восстановления нефтяных цен, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Макростатистика зафиксировала падение ВВП КНР в первом квартале на 6,8% в годовом выражении. Впрочем, рекордное в истории квартальное падение китайской экономики было сглажено данными о промпроизводстве в марте, динамика которого оказалась значительно лучше прогнозов, что указывает на экономическое восстановление второй экономики мира. Отчасти сегодняшний позитив связан с тем, что ряд стран, в том числе США сигнализируют о скорой поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса жестких ограничений, что опять же обещает постепенное оживление экономической активности".

По мнению С. Дейнеки, Фактором уязвимости для российского рынка акций и рублевых активов в целом на будущей неделе продолжат оставаться цены на нефть. Новая сделка ОПЕК+ не сняла опасений перенасыщения рынка сырья, порции негативных макропрогнозов и обвальной статистики добавляют неуверенности нефтяных ценам. Из макростатистики четверга важным для инвесторов будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за апрель, производственный PMI за текущий месяц также будет опубликован и в США. Кроме того, в этот день станут известны мартовские объемы продаж новостроек в Штатах. В пятницу отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте.

В этот же день, 24 апреля, пройдет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора снижение ключевой ставки видится эксперту "БКС Премьер" основным сценарием для предстоящего заседания.

Сезон корпоративных отчетностей в США на предстоящей неделе продолжится, финансовые результаты за первый квартал представят гиганты Amazon com, Alphabet, Visa, Intel, Coca-Cola, Netflix, AT&T. В России Совет директоров Татнефти, Роснефти, ТМК, Энел Россия дадут рекомендации по дивидендам за 2019 г. Лента, ТМК, Распадская опубликуют операционные результаты за I квартал 2020 г. Северсталь обнародует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 г.