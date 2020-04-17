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17 апреля 2020 года 13:54
Рынок акций РФ на будущей неделе вряд ли выйдет из "боковика" - БКС
По оценкам "БКС Премьер", в динамике индекса Мосбиржи на будущей неделе может превалировать боковой формат, направление выхода из области 2500-2650 пунктов будет главным образом зависеть от изменения общерыночных настроений, ценовой конъюнктуры в нефти, а также "вирусного" новостного фона, говорится в комментарии аналитика компании Сергея Дейнеки. Рынок акций РФ на будущей неделе попробует определиться с дальнейшим трендом. "Российский рынок акций завершает неделю продолжением умеренного роста на фоне улучшения настроений на внешних рынках и попыток восстановления нефтяных цен, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Макростатистика зафиксировала падение ВВП КНР в первом квартале на 6,8% в годовом выражении. Впрочем, рекордное в истории квартальное падение китайской экономики было сглажено данными о промпроизводстве в марте, динамика которого оказалась значительно лучше прогнозов, что указывает на экономическое восстановление второй экономики мира. Отчасти сегодняшний позитив связан с тем, что ряд стран, в том числе США сигнализируют о скорой поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса жестких ограничений, что опять же обещает постепенное оживление экономической активности". По мнению С. Дейнеки, Фактором уязвимости для российского рынка акций и рублевых активов в целом на будущей неделе продолжат оставаться цены на нефть. Новая сделка ОПЕК+ не сняла опасений перенасыщения рынка сырья, порции негативных макропрогнозов и обвальной статистики добавляют неуверенности нефтяных ценам. Из макростатистики четверга важным для инвесторов будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за апрель, производственный PMI за текущий месяц также будет опубликован и в США. Кроме того, в этот день станут известны мартовские объемы продаж новостроек в Штатах. В пятницу отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте. В этот же день, 24 апреля, пройдет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора снижение ключевой ставки видится эксперту "БКС Премьер" основным сценарием для предстоящего заседания. Сезон корпоративных отчетностей в США на предстоящей неделе продолжится, финансовые результаты за первый квартал представят гиганты Amazon com, Alphabet, Visa, Intel, Coca-Cola, Netflix, AT&T. В России Совет директоров Татнефти, Роснефти, ТМК, Энел Россия дадут рекомендации по дивидендам за 2019 г. Лента, ТМК, Распадская опубликуют операционные результаты за I квартал 2020 г. Северсталь обнародует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 г.
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17 апреля 2020 года 13:01
Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:30
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.17 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:18
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.16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
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Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
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.16 апреля 2020 года 10:32
Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:12
$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"
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.16 апреля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг. читать дальше
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