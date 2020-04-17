Банк России может пойти на снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. - ИК "Фридом Финанс"

Банк России может пойти на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании на 0,25 п.п., хотя наиболее вероятно ее сохранение, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "При этом, если в мае экономика продемонстрирует бурное восстановление, то ставка может быть дополнительно снижена на 0,25-0,75 п.п", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

"Возможно, у игроков появились ожидания снижения ключевой ставки. Инфляция и инфляционные ожидания на низком уровне - несмотря на ослабление рубля, рост цен сдерживается низким потребительским спросом. Волна спекулятивного спроса на валюту прошла. Объемы торгов в паре USD/RUB снизились до докризисных. А летний пик спроса на валюту, обусловленный заграничным туризмом и дивидендами, в этом году будет слабее. Кроме того, повышение налога на дивиденд должно побудить инвесторов вывести деньги из оффшоров, а полученную прибыль придется возвращать назад для поддержки своих предприятий. Дополнительный важный фактор - снижение до 0-0,25 ключевой ставки в США". - отмечает Г. Ващенко.

Несмотря на трудности, экономика России устойчива за счет низкой долговой нагрузки, уверен эксперт ИК "Фридом Финанс". "Карантин не продлится вечно, деловая активность продемонстрирует быстрое восстановление, если ограничительные меры будут сняты в мае. Существует риск нефтяного шока, но он, если и проявится, то не ранее июня. До этого времени маловероятно падение цены на нефть ниже $25 за баррель. Я не исключаю, что Банк России может пойти на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании на 0,25 п.п., хотя наиболее вероятно ее сохранение. При этом, если в мае экономика продемонстрирует бурное восстановление, то ставка может быть дополнительно снижена на 0,25-0,75 п.п. В ряде стран (не только США, но и Индия, Китай) ставки ниже инфляции, но это не приводит к торможению реального сектора экономики из-за выкачивания денег банками. Государство могло бы пойти на снижение ставок по ОФЗ и ключевой ставки, чтобы стимулировать кредитование, в том числе, под госгарантии", - пишет Георгий Ващенко.