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17 апреля 2020 года 12:26
Кредитные метрики АЛРОСы достаточно устойчивы к потенциальному росту волатильности алмазного рынка в течение 2020 г. - ВТБ Капитал
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что кредитные метрики "АЛРОСы" достаточно устойчивы к потенциальному росту волатильности алмазного рынка в течение 2020 года, сообщается в обзоре. "АЛРОСа" увеличила производство алмазов на 2% г/г, что обусловлено отсутствием снижения содержания алмазов в руде на трубке "Юбилейная" и увеличением добычи на трубке "Интернациональная". Компания подтвердила производственный план на 2020 г. на уровне 34,2 млн карат (-11% г/г), который предполагает значительное сокращение объемов во 2к20–4к20. "Мы отмечаем, что цена на алмазы ювелирного качества осталась на уровне 1к19, исходя из чего улучшение ассортимента полностью компенсировало снижение индекса цен на 6% г/г. Наши аналитики по рынку акций оценивают перспективы на 2к20 весьма пессимистически, поскольку конъюнктура мирового рынка алмазов резко ухудшилась ввиду беспрецедентного сокращения потребительского спроса из-за введения карантина во многих странах. De Beers отменила недавний сайт, а "АЛРОСа" разрешила покупателям отложить закупки алмазов на более поздние сессии, в результате чего продажи могут упасть до исторических минимумов. В целом мы придерживаемся мнения, что кредитные метрики "АЛРОСы" достаточно устойчивы к потенциальному росту волатильности алмазного рынка в течение 2020 г. Государство рассматривает меры поддержки компании, в том числе путем закупки алмазного сырья Гохраном", - пишут специалисты "ВТБ Капитала". "АЛРОСа" в четверг представила операционные результаты за 1к20. Производство алмазов снизилось на 9% к/к ввиду сезонных факторов, но увеличилось на 2% г/г. Продажи алмазов выросли на 15% к/к, до 9,4 млн каратов, а товарные запасы алмазов из-за сезонности уменьшились на 6% к/к, поскольку объем продаж превысил объем производства. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила 904 млн долл., в том числе выручка от продаж алмазов – 881 млн долл. (-1% к/к), при этом продажи в каратах выросли на 15% к/к благодаря изменениям в ассортименте. "АЛРОСа" отметила дальнейшее снижение индекса цен на сопоставимые боксы – на 1,2% к/к в 1к20.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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