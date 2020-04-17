.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления Brent к уровням существенно выше $30 - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления Brent к уровням существенно выше $30 - "Нордеа банк"
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent прибавляют около 1% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения об успешности клинических испытаний американского противовирусного препарата для борьбы с коронавирусом, а также планы постепенной отмены карантинных ограничений в США и Европе. "Тем не менее, стоит отметить, что восстановление мировой экономической активности, скорее всего, будет проходить весьма медленно. На это указывает опыт Китая, в котором розничные продажи по итогам марта упали на 15,8% г/г, а 20% предприятий малого и среднего бизнеса остаются закрытыми, несмотря на снятие карантинных ограничений, - пишут аналитики банка. - Таким образом, и спрос на нефть, вероятно, будет восстанавливаться весьма медленно. В результате вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+. Опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК не добавил оптимизма нефтяному рынку. Организация понизила прогноз по спросу на нефть и теперь ожидает его рекордного в истории падения на 6,8 mbd по итогам 2020 года".
.
17 апреля 2020 года 13:01
Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:30
Учитывая признаки того, что пандемия COVID-19 в тяжело пострадавших южно-европейских странах начала затухать, и обоснованные надежды на то, что такая же тенденция вскоре проявится и в других европейских странах, а также в США, инвесторы начали уделять внимание как долгосрочным возможностям, так и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:18
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в... читать дальше
.16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:32
Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:12
$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"
Сильной поддержкой для котировок нефти является район $27 за баррель, но нельзя исключать его пробития и движения под отметку $25 долларов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо... читать дальше
.16 апреля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.