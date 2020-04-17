Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления Brent к уровням существенно выше $30 - "Нордеа банк"

Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent прибавляют около 1% и торгуются вблизи отметки $28/bbl.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения об успешности клинических испытаний американского противовирусного препарата для борьбы с коронавирусом, а также планы постепенной отмены карантинных ограничений в США и Европе.

"Тем не менее, стоит отметить, что восстановление мировой экономической активности, скорее всего, будет проходить весьма медленно. На это указывает опыт Китая, в котором розничные продажи по итогам марта упали на 15,8% г/г, а 20% предприятий малого и среднего бизнеса остаются закрытыми, несмотря на снятие карантинных ограничений, - пишут аналитики банка. - Таким образом, и спрос на нефть, вероятно, будет восстанавливаться весьма медленно. В результате вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+. Опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК не добавил оптимизма нефтяному рынку. Организация понизила прогноз по спросу на нефть и теперь ожидает его рекордного в истории падения на 6,8 mbd по итогам 2020 года".