Покупки рублевых облигаций могут продолжиться в пятницу - Промсвязьбанк

Покупки рублевых облигаций могут продолжиться в пятницу, однако рост спроса на риск ЕМ пока остается неустойчивым, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Рынок ОФЗ в четверг отыграл потери, понесенные в среду. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 8-12 б.п. Доходность 10-летнего "бенчмарка" снизилась до 6,64% годовых. Российские евробонды также выросли в цене. Доходность Russia`29 снизилась до 2,98% (минус 4 б.п.).

Спрос на российские облигации был поддержан восстановлением оптимизма на мировых рынках на фоне оказываемой властями монетарной и бюджетной поддержки.

"В пятницу покупки рублевых облигаций могут продолжиться. Улучшению настроений инвесторов способствуют новости о планах США постепенно снимать ограничения работы отраслей, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавируса. Однако рост спроса на риск ЕМ пока остается неустойчивым. При ценах на нефть в диапазоне 28-32 долларов за баррель Brent вряд ли 10-летние ОФЗ смогут уйти в доходности ниже 6,6% годовых", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.