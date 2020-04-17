Поводы для оптимизма есть, но осторожность преобладает - "БКС Глобал Маркетс"

Макроданные, опубликованные в четверг, стали очередным напоминанием об угрозе рецессии (число новых заявок на пособие по безработице в США выросло на 5,3 млн, ВВП Китая в 1К20 сократился на 9,8% к/к), отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Тем не менее, действия и планы стран по смягчению ограничений дают инвесторам повод для оптимизма.

"Статистика из Китая, где карантин был снят в марте, свидетельствует о восстановлении экономики: промышленное производство выросло в прошлом месяце на 32% к/к против -24% в феврале к/к. Также поддержку настроениям участников рынка могут оказать сообщения о намерении Саудовской Аравии и России дополнительно снизить добычу ввиду неадекватной реакции рынка на новую сделку ОПЕК+. Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.58%, DJIA +0.14%, NASDAQ +1.66%). Азия (Hang Seng +0.42%; Shanghai +0.33%, Nikkei +0.93%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.24%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $28.31 за барр. – ниже открытия", - указывают эксперты"БКС Глобал Маркетс".