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17 апреля 2020 года 10:20
БКС Глобал Маркетс ждет заметного повышения спроса в краткосрочной перспективе на фоне мер поддержки строительной отрасли РФ
"БКС Глобал Маркетс" ждет заметного повышения спроса в краткосрочной перспективе на фоне мер поддержки строительной отрасли РФ, говорится в комментарии аналитика компании Анастасии Егазарян. Новая программа, предложенная Владимиром Путиным для поддержки застройщиков, по мнению эксперта, в большей степени выгодна для ПИКа, у которого самая крупная доля ипотеки среди публичных девелоперов, и который ориентирован на строительство недвижимости комфорт-класса. "Введение режима самоизоляции подтолкнуло к переходу в онлайн, но процесс требует времени, - отмечает А. Егазарян. - Комментарии генерального директора ПИК по данным на начало апреля звучат тревожно, однако мы отмечаем, что снижение на 65% было зафиксировано в месячном сопоставлении. Между тем число контактов ипотечного кредитования в марте выросло на 20% г/г, а значит, мартовские результаты, вероятно, оказались довольно сильными для отрасли и ПИК. Таким образом, снижение на 65% наблюдается на фоне высокой базы марта, и в годовом исчислении динамика, вероятно, не такая существенная. Запуск программы льготной ипотеки с 1 мая по 1 ноября должен значительно подстегнуть спрос в этот период, поскольку предлагаемая ставка по ипотечным кредитам примерно на 250 б.п. ниже текущего среднего уровня. Девелоперы, ориентированные на массовый рынок недвижимости, а именно ПИК, должны извлечь наибольшую выгоду. Мы считаем меры поддержки строительной отрасли эффективными и ждем заметного повышения спроса в краткосрочной перспективе". Владимир Путин в четверг провел совещание с представителями строительной отрасли, пишет аналитик "БКС Глобал Маркетс" со ссылкой на Интерфакс. Ключевые моменты: 1. Строительная отрасль (включая девелоперов) столкнулась с заметным падением спроса в начале апреля. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, спрос упал на 30%, и в ближайшее время может снизиться до 50%. Глава Группы «ПИК» Сергей Гордеев отметил снижение спроса в первые две недели апреля на 65% по сравнению с аналогичным периодом марта. По его оценкам продажи в целом по сектору в апреле могут упасть на 70%. 2. В качестве ответной меры государство намерено запустить специальную ипотечную программу под 6.5% для нового жилья комфорт-класса по цене до RUB 3 млн. в регионах и до RUB 8 млн в Москве и СанктПетербурге. Срок действия программы – с 1 мая по 1 ноября 2020 г. По словам Путина, на ее реализацию в 2020 г. планируется направить RUB 6 млрд, однако сумма может быть изменена. 3. Также президент предложил государственные гарантии для компании «Дом.РФ» в размере RUB 50 млрд, которые корпорация может использовать для выкупа новых квартир комфорт-класса у застройщиков во времена нестабильного спроса.
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