Чистый приток капитала в акции и облигации РФ возобновился и составил за неделю $100 млн - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) в период с 9 по 15 апреля 2020 года составил $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, по данным EPFR Global.