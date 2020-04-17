Доллар/рубль уже на открытии торгов пятницы может отступить в район 73,5-74 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль уже на открытии торгов пятницы может отступить в район 73,5-74 рублей, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в пятницу для рубля сложился позитивный внешний фон. Так, поддержку национальной валюте может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 28 долларов за баррель. Также позитивным фактором для рубля выступает рост спроса на риск, поддерживающий широкий спектр активов, несмотря на плачевные данные по ВВП Китая, опубликованные в пятницу и показавшие падение экономики страны в первом квартале на 6,8% г/г. В частности, он выражается в росте валют развивающихся стран.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем укрепления российской валюты в начале торгов. Так, уже на открытии пара доллар/рубль может отступить в район 73,5-74 рублей. Однако в дальнейшем мы не исключаем попыток возобновления снижения на рынке энергоносителей, что будет способствовать восстановлению американской валюты и попыткам возвращения выше 74 рублей. При этом в ходе сессии, на наш взгляд, пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 73-75 рублей", - пишет Богдан Зварич.