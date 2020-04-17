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17 апреля 2020 года 09:41
Рубль имеет шансы на движение в сторону 73 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль имеет шансы на движение в сторону 73 за доллар на фоне роста "аппетитов" к риску на глобальном рынке, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в четверг в моменте достигал 73,73 за доллар и 80,25 за евро. Однако к вечеру нефть растеряла свои достижения на фоне американской неуверенности, а с ней и рубль сдал часть своих позиций. "Тем не менее, отметим, что провал днем ранее не стал началом длительной коррекции. Рубль вполне готов терпеть текущие цены на нефть и заряжаться оптимизмом при улучшении внешней ситуации. На фоне повсеместных реальных отрицательных ставок он смотрится в качестве "белой вороны" благодаря своей положительной доходности. Поэтому, вероятно, диапазон 70-75 продержится какое-то время, если в нефти не будет резких движений вниз", - пишет ведущий аналитик А. Кочетков. Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут рынки Азии, дорожает нефть и промышленные металлы. Индекс доллара снижается. Укрепляется иена, но это может быть связано с локальными факторами. Рубль имеет шансы движения в сторону 73 за доллар на фоне роста "аппетитов" к риску на глобальном рынке, считает А. Кочетков.
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17 апреля 2020 года 13:01
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