Рубль имеет шансы на движение в сторону 73 за доллар - "Открытие Брокер"

Рубль имеет шансы на движение в сторону 73 за доллар на фоне роста "аппетитов" к риску на глобальном рынке, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в четверг в моменте достигал 73,73 за доллар и 80,25 за евро. Однако к вечеру нефть растеряла свои достижения на фоне американской неуверенности, а с ней и рубль сдал часть своих позиций. "Тем не менее, отметим, что провал днем ранее не стал началом длительной коррекции. Рубль вполне готов терпеть текущие цены на нефть и заряжаться оптимизмом при улучшении внешней ситуации. На фоне повсеместных реальных отрицательных ставок он смотрится в качестве "белой вороны" благодаря своей положительной доходности. Поэтому, вероятно, диапазон 70-75 продержится какое-то время, если в нефти не будет резких движений вниз", - пишет ведущий аналитик А. Кочетков.

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут рынки Азии, дорожает нефть и промышленные металлы. Индекс доллара снижается. Укрепляется иена, но это может быть связано с локальными факторами.

Рубль имеет шансы движения в сторону 73 за доллар на фоне роста "аппетитов" к риску на глобальном рынке, считает А. Кочетков.