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17 апреля 2020 года 09:27
Индекс Мосбиржи в пятницу может продолжить коррекционный подъем в район 2570-2590 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона и может продолжить коррекционный подъем в район 2570-2590 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением от 1 до 2%, в диапазоне 2540-2565 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2570, 2590 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционный подъем в район 2570-2590 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей не ожидается, отмечает В. Манжос.
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