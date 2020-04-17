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17 апреля 2020 года 09:18
Сигнал для роста Brent к $31-32 за баррель - закрепление над уровнем $29 - ГК "ФИНАМ"
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий COVID-19 ожидается во втором квартале. "В последние две торговые сессии цена фьючерсного контракта Brent консолидировалась в диапазоне $27-29 и позитивным сигналом для роста к отметкам $31-32 было бы закрепление инструмента над его верхней границей", - считает С. Дроздов.
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17 апреля 2020 года 13:01
Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:30
Учитывая признаки того, что пандемия COVID-19 в тяжело пострадавших южно-европейских странах начала затухать, и обоснованные надежды на то, что такая же тенденция вскоре проявится и в других европейских странах, а также в США, инвесторы начали уделять внимание как долгосрочным возможностям, так и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. читать дальше
.16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:32
Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:12
$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"
Сильной поддержкой для котировок нефти является район $27 за баррель, но нельзя исключать его пробития и движения под отметку $25 долларов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо... читать дальше
.16 апреля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
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