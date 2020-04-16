Задать тон торгам акциями в пятницу может статистика из КНР - ИК "Велес Капитал"

Задать тон торгам в пятницу может статистика из КНР, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В марте состояние второй по величине экономики мира, вероятно, начало улучшаться, а вот ВВП за весь 1-й квартал может показать падение на 6,5% г/г после роста на 6% кварталом ранее.

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг старались удержаться в плюсе, но к концу сессии вновь стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1040 пунктов). Закрепление ниже, как уже упоминалось накануне, будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Пока "быки" все еще стараются держать оборону. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2400-2600 пунктов", - отмечает эксперт ИК.

По мнению аналитика инвесткомпании, на мировых биржах в четверг настроения были неоднозначными. Инвесторы пытались определиться с краткосрочным направлением движения и понять, стоит ли надеяться на лучшее, либо подождать с надеждами и сконцентрироваться на слабых текущих данных. В пятницу задать тон торгам может блок макроэкономических данных из Китая. В марте состояние второй по величине экономики мира, вероятно, начало улучшаться, а вот ВВП за весь 1-й квартал может показать падение на 6,5% г/г после роста на 6% кварталом ранее.