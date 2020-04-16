Корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня более привлекательны для вложений, чем европейские гособлигации - Julius Baer

Доходность по государственным облигациям будет оставаться низкой, пока центральные банки продолжают реализовывать широкие программы закупки активов, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему считаем рынок европейских гособлигаций слишком дорогим и видим больше ценности в корпоративных облигациях низкого инвестиционного уровня", - отмечает эксперт банка

Маркус Алленшпах.

Международный валютный фонд опубликовал первые оценки последствий эпидемии COVID-19 для глобальной экономики. Похоже, дефицит бюджетных доходов может достичь более 10% ВВП. "В обычных условиях такой резкий рост дефицита привел бы к росту доходности по государственным облигациям, - указывает Маркус Алленшпах. - Мы наблюдали подобную реакцию во время финансового кризиса 2007-2008 гг., до того как ФРС США и Банк Англии начали покупать гособлигации в рамках стратегии количественного смягчения. Та же самая стратегия реализуется сейчас по всему миру, чтобы не допустить повышения стоимости государственного финансирования". Учитывая прогноз сильного роста безработицы в текущем году, эксперт Julius Baer полагает, что председатель ФРС США Джером Пауэлл и его коллеги будут следовать принятому курсу на монетизацию растущих дефицитов. Таким образом, доходность по гособлигациям движется вниз, несмотря на негативные новости с бюджетного фронта.