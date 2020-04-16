Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем

Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании.

Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть марки WTI упали до уровня ниже 20 долларов США за баррель на опасениях формирования избытка предложения. Официальная статистика по США оказала дополнительное давление на котировки WTI по сравнению с котировками Brent, показав, что нефтеперерабатывающие предприятия сворачивают операции, падает спрос на бензин, а объемы запасов в хранилищах быстро растут, особенно на текущей неделе.

Это региональное снижение цен является тревожным сигналом для американских производителей, которые будут вынуждены приостановить производство на фоне заморозки инвестиций, чтобы не допустить переполнения хранилищ, отмечает Н. Рюкер. На начало апреля может прийтись "дно" спада глобального спроса на нефть, однако в ближайшие месяцы восстановление будет идти медленно. Проблема в том, что сторона предложения реагирует на изменения спроса с опозданием и более растянуто по времени. Приблизительные подсчеты говорят о том, что даже в условиях реализации нового соглашения ОПЕК+, сильного сокращения добычи сланцевой нефти и снижения добычи другими производителями все существующие хранилища могут быть полностью заполнены уже в мае. Это объясняет исключительно резкий угол наклона фьючерсной кривой. Эффект от реализации соглашения ОПЕК+ будет запоздалым, и цены на нефть должны оставаться на пониженных уровнях, чтобы обеспечить сокращение производства в странах, не входящих в картель, указывает специалист компании.

"Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку и ожидаем, что в ближайшем будущем котировки нефти продолжат резкие колебания у текущих уровней, учитывая высокую степень неопределенности. Вслед за этим наступит длительный период восстановления, поскольку несмотря на снижение объемов производства и восстановление спроса запасы сырой нефти будут оставаться высокими", - пишет Норберт Рюкер.