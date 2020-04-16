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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Техническая картина по акциям ММК сейчас не гарантирует краткосрочному инвестору получения высокой прибыли - ИК "Велес Капитал"
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16 апреля 2020 года 16:14

Техническая картина по акциям ММК сейчас не гарантирует краткосрочному инвестору получения высокой прибыли - ИК "Велес Капитал"

Техническая картина по акциям ММК на данный момент не гарантирует краткосрочному инвестору получения высокой прибыли, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"С одной стороны, бумаги расположены выше средней полосы Боллинджера дневного графика (37,20 руб.) и, значит, могут стремиться к апрельскому максимуму 40,57 руб. и далее к верхней полосе Боллинджера (42 руб.). В то же время ADX еще не показал возвращения котировок к уверенному восходящему тренду, а в районе 41-42 руб. расположены важные среднесрочные сопротивления, которые могут оказаться "быкам" не по силам. До закрепления ниже 37,20 руб., однако, стоит держать "длинные" позиции, а пробой 42 руб. может открыть перспективы повышения в район 48-50 руб.", - считает аналитик ИК Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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Компании упоминаемые в новости:    ММК


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