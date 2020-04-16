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16 апреля 2020 года 16:59
Рольф-1P-1 и Рольф-1P-2 сильно перепроданы - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что Рольф-1P-1 (YTM 11,56%) и Рольф-1P-2 (YTM 13,71%) сильно перепроданы, говорится в обзоре компании. "Рольф" опубликовал отчетность за 2019 год по МСФО, которая показывает, что выручка увеличилась, рентабельность немного снизилась, а долговая нагрузка остается умеренной, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". В 2019 г. выручка увеличилась на 3% г/г - до 237,5 млрд руб., при этом объем продаж новых автомобилей снизился на 9% г/г - до 141,9 млрд руб., но все еще приносит 60% дохода. Продажи автомобилей с пробегом выросли на +6% г/г - до 53,1 млрд руб., их доля достигла 22%. Также увеличились доходы по комиссиям от кредитов и страховок (+25% г/г - до 10,4 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA восстановилась до 4% после снижения до 3% в 1П19. Несмотря на отрицательный FCF в 1П19 и выплату дивидендов (минус 4,2 млрд руб.и 5,8 млрд соответственно), по итогам 2019 г. FCF оказался положительным (2,8 млрд руб.), как и совокупный денежный поток, вследствие чего объем денежных средств увеличился на 65% г/г - до 8,5 млрд. Чистый долг по итогам 2019 г. увеличился на 10% г/г - до 22,2 млрд руб., что ниже 31,5 млрд в 1П19. На конец 2019 г. краткосрочная часть долга составляла 14,0 млрд руб., при этом большую часть (5,9 млрд руб.) предстоит выплатить в 2К20. "На наш взгляд, у компании есть определенный запас прочности для обслуживания и погашения долга, учитывая запас денежных средств на конец 2019 г (8,5 млрд) и размещение в феврале 2020 г. облигации объемом 3,0 млрд. Кроме того, по данными Ассоциации европейского бизнеса, в 1К20 продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли на 1.8% г/г., поэтому за этот период компания с большой степенью вероятности смогла получить положительный свободный денежный поток. Около 80% кредитного портфеля в 2019 г. приходилось на государственные банки, которые, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе с большой степенью вероятности согласятся рефинансировать кредиты", - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс". Участники рынка ожидают двузначного падения продаж легковых автомобилей в апреле. Вместе с тем структура продаж "Рольфа" относительно диверсифицирована, и падение продаж поддержанных машин, сервиса и запчастей, скорее всего, будет меньше, чем в сегменте новых автомобилей. "Мы ожидаем, что "Рольф" сможет получить государственную поддержку, так как был включен в список системообразующих организаций экономики РФ. На днях было объявлено, что государство будет субсидировать кредиты на пополнение оборотного капитала таким предприятиям на размер ключевой ставки (сейчас 6%), а также давать гарантию на 50% от суммы кредита. Кроме того, с большой степенью вероятности будут рефинансироваться и текущие кредиты. Также в список наиболее пострадавших отраслей может быть добавлен и непродовольственной ритейл с дополнительными мерами поддержки", - отмечают аналитики. "На наш взгляд, Рольф-1P-1 (YTM 11.56%) и Рольф-1P-2 (YTM 13.71%) сильно перепроданы. Премия к кривой ОФЗ увеличилась до 550 б.п. с 250 б.п. по первому, и до 760 б.п. с 480 б.п. по второму выпуску. Бумаги эмитентов с такими же рейтингами или ниже торгуются с меньшими премиями: Ритейл Бел Финанс-1 (NR/B-/B) – 380 б.п., ЛСР-1P-3бо (B1/NR/B+) – 365 б.п." - указывают в "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: Рольф
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