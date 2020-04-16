Фондовым "быкам" еще рано расслабляться - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от района поддержек 2500 и 1030 пунктов соответственно, которые являются ключевыми для определения направления краткосрочного тренда. Во второй половине дня настроения на мировых биржах после публикации статистики из США могут ухудшиться, поэтому расслабляться "быкам" еще рано, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.