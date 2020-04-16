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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовым "быкам" еще рано расслабляться - ИК "Велес Капитал"
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16 апреля 2020 года 15:40
Фондовым "быкам" еще рано расслабляться - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от района поддержек 2500 и 1030 пунктов соответственно, которые являются ключевыми для определения направления краткосрочного тренда. Во второй половине дня настроения на мировых биржах после публикации статистики из США могут ухудшиться, поэтому расслабляться "быкам" еще рано, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:32
Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:12
$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"
Сильной поддержкой для котировок нефти является район $27 за баррель, но нельзя исключать его пробития и движения под отметку $25 долларов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо... читать дальше
.16 апреля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:25
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:01
Julius Baer пересматривает в сторону повышения прогноз по котировкам золота на ближайшие три месяца - до 1700 долларов за унцию, говорится в комментарии компании. "Котировки золота вернулись к уровням выше 1700 долларов за унцию. Мы полагаем, что рынок учитывает в цене более негативный сценарий,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:12
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:56
Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на... читать дальше
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