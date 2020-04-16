Рынок акций к закрытию может вернуться выше 2600 п. по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Рынок акций к закрытию может вернуться выше 2600 п. по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Глобальные площадки в четверг держатся нейтрально. Азиатская сессия закрылась разнонаправленно. Европа прибавляет до 1% на новостях о том, что Германия ослабит режим изоляции до мая. Фьючерсы на индексы США в плюсе на 0,5-0,8%. Нефть отыгрывает более 2% после вчерашней просадки до 27,16 доллара. На этом фоне индекс Мосбиржи прибавляет более 1%, РТС около 2,5%. В лидерах роста сегодня Транснефть, акции которой к обеду выросли более чем на 7%. "Рост происходит на фоне новости о завершении планового ремонта нефтепровода Куйбышев-Унеча-2 в рамках программы реконструкции сети "Транснефть-Дружба". Предполагаем, что отскок в большей мере носил технический характер. Бумага полностью отыграла вчерашнюю сильную просадку, которая составила более 5,5%". - отмечает В. Емельянов.

По мнению эксперта, у нефти остается небольшой потенциал роста до конца дня. Пределом движения вверх может стать уровень 29,3 доллара. Нового резкого снижения аналитик ИК не ожидает: "Если настроения глобальных игроков снова поменяются, то возможно сползание до 25,8 с последующим отскоком в середины диапазона 25-30".

"Индекс РТС торгуется вблизи 1050 пунктов, предпринимая попытки подняться к 1100. Наиболее вероятный сценарий - закрепление не выше 1130. При усилении внешнего негатива мы можем увидеть просадку до 990. Индекс Мосбиржи занял диапазон 2470-2550. К закрытию рынок может вернуться выше 2600 пунктов в базовом сценарии. Если произойдет новый раунд падения, то локальным дном может стать отметка 2430 пунктов", - заключает В. Емельянов.