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16 апреля 2020 года 14:02
Позиции нерезидентов в ОФЗ с 20 февраля по 14 апреля сократились в общей сложности на 365 млрд рублей - "ВТБ Капитал"
Позиции нерезидентов в ОФЗ за период с 20 февраля по 14 апреля 2020 года сократились в общей сложности на 365 млрд руб., а их доля рынка снизилась до 31% против 35% на конец февраля (с 41,8% до 37% с учетом поправки на неликвидные выпуски), считают аналитики "ВТБ Капитала", основываясь на данных НРД. По данным Национального расчетного депозитария, во вторник иностранные инвесторы продали ОФЗ на сумму 4,2 млрд руб. в нетто-выражении. Наибольший отток (4,5 млрд руб.) произошел из ОФЗ-26221 (YTM 6,87%). В то же время был зарегистрирован приток инвестиций в ОФЗ-26207 (YTM 6,57%) в размере 1,5 млрд руб. Тем временем Банк России опубликовал подробную информацию об операциях различных типов инвесторов на вторичном рынке на МосБирже в марте и начале апреля. Согласно данным ЦБ, за период с 1 по 19 марта нерезиденты и дочерние иностранные банки продали ОФЗ на сумму 132 млрд руб. в нетто-выражении, а в оставшиеся дни месяца сократили чистые продажи до 29 млрд руб. За период с 1 по 10 апреля чистая продажа ОФЗ нерезидентами на МосБирже составила всего 3 млрд руб., тогда как «дочки» зарубежных банков купили облигаций на чистую сумму 15 млрд руб. Российские институциональные инвесторы за период с 20 февраля по 19 марта продали ОФЗ на 66 млрд руб. в нетто-выражении, однако затем, в период с 20 марта по 10 апреля, купили бумаг на сумму 34 млрд руб. Основными покупателями ОФЗ в последнее время выступали российские системно значимые банки, которые на МосБирже за период с 20 февраля по 31 марта купили ОФЗ номинальным объемом 270 млрд руб.
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