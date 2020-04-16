Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс

Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран, пострадавших от пандемии, разрабатывают планы возвращения экономики к жизни: в среду о такой возможности заявила Германия.

"Тем не менее, негативные макроданные из США (промышленное производство 5.4% против предыдущего значения +0.6%, розничные продажи -8.7% против +0.4%, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка -78! против консенсуса 35 и предыдущего значения -21.5) делают все более реалистичными мрачные прогнозы МВФ. Вне всякого сомнения, инвесторы будут ждать выхода данных по числу новых заявок на пособие по безработице в США, промышленному производству в еврозоне, а также ВВП, промышленному производству и розничной торговле Китая. Таким образом, причин для осторожности предостаточно", - отмечает эксперт БКС Глобал Маркетс.