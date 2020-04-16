Перенос срока промежуточных дивидендных выплат HeadHunter стал негативным сюрпризом - Альфа-банк

HeadHunter объявил об отзыве своего прогноза по росту выручки и рентабельности на 2020 г. и переносе срока выплаты промежуточных дивидендов в размере $0,50 на акцию до дальнейшего уведомления, что стало негативным сюрпризом, указывающим на то, что компания ведет жесткий контроль над расходами на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка и слабой прогнозируемости перспектив своего бизнеса в нынешних условиях, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Действия компании объясняются стремительными изменениями конъюнктуры рынка на фоне пандемии COVID-19, - отмечают эксперты инвестбанка. - Нас не удивило, что HH отозвал свой прогноз, учитывая, что он был представлен до того, как правительство объявило нерабочими днями период с 30 марта по 30 апреля. В то же время, перенос срока выплаты промежуточных дивидендов стал негативным сюрпризом, указывающим на то, что компания ведет жесткий контроль над расходами на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка и слабой прогнозируемости перспектив своего бизнеса в нынешних условиях. Мы считаем, что рынок негативно отреагирует на эту новость".

По мнению экспертов Альфа-банка, будучи представленным 13 марта, прогноз не отражал последующего после этой даты объявления правительством нерабочими днями период с 30 марта до 30 апреля. Бизнес HH сильно привязан к корпоративному сегменту и рекрутинговой активности. Продолжающийся карантин в России в течение 24 рабочих дней, объявленных нерабочими, эквивалентен 10% общего количества рабочих дней в 2020 г. Выплата промежуточных дивидендов (в общей сложности $25 млн) откладывается до дальнейшего уведомления, размер дивиденда на акцию ($0,50 на акцию) и дата закрытия реестра, назначенная на 27 марта, останутся без изменений.

"Компания указала на то, что сталкивается с беспрецедентным уровнем неопределенности в отношении деловых перспектив на 2020 г. из-за распространения COVID-19 и связанных с этим правительственных мер, принятых для борьбы с вирусом, - отмечают аналитики Альфа-банка. - За последние несколько недель ситуация с COVID-19 начала оказывать влияние на динамику рекрутингового рынка в России; компания наблюдает значительное снижение активности работодателей и соискателей на своей платформе. В ответ на сложившуюся ситуацию компания сильно сокращает все несущественные и дискреционные эксплуатационные расходы, оптимизирует маркетинговые бюджеты и ограничивает несущественные капитальные затраты. HH планирует представить следующее обновление по рыночной ситуации и перспективам бизнеса одновременно с публикацией финансовых результатов за 1К20, намеченной на конец мая".