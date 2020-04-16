Снижение экономической активности в апреле не будет столь сильным, как можно было ожидать - Альфа-банк

Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 7 по 13 апреля против роста на 0,3% в предыдущую неделю, в итоге инфляция составила 0,5% с начала месяца; если сила инфляционного тренда сохранится, инфляция за апрель может составить 0,8% м/м, или 3,1% г/г., говорится в обзоре Альфа-банка.

"Нас очень удивило то, что несмотря на сильное снижение потребительской активности на фоне введения карантинных мер, рост цен по-прежнему превышает наши ожидания, - отмечают эксперты банка. - За этим стоят два фактора: во-первых, мы не исключаем, что в апреле снижение спроса будет не столь сильным, как можно ожидать, на что косвенно указывают расходы по кредитным картам. К примеру, есть признаки снижения на треть объёма транзакций по банковским картам в апреле. Также известно, что население обналичило примерно 700 млрд руб. со своих банковских счетов накануне введения карантинных мер в марте. Это очень позитивный знак, указывающий на то, что снижение экономической активности в апреле не будет столь сильным, как можно было ожидать. Альтернативное мнение заключается в том, что снижение спроса является сильным, однако компании не успевают адаптироваться к этому. Если это так, мы, вероятно, будем наблюдать замедление роста цен в ближайшие месяцы. В целом, с точки зрения монетарной политики относительно сильная инфляция в апреле – это фактор, говорящий против опции понижения ключевой процентной ставки на заседании ЦБ 24 апреля".