Удачные аукционы по размещению ОФЗ не оказали рублю существенной поддержки - "Нордеа банк"

Рубль находится вблизи отметки 74,8 в паре с долларом и 81,4 в паре с евро утром в четверг, причем начала недели российская валюта теряет 1,5% и 0,8% в основных валютных парах, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Накануне у рубля было сразу два повода для ослабления: ухудшение настроений на глобальных площадках на фоне публикации плохих макроэкономических данных, в частности, по розничным продажам в США, а также снижение цен на нефть до отметки ниже 28 долл./бар., - отмечают аналитики банка. - Удачные аукционы по размещению ОФЗ (97 млрд руб., максимальный недельный объем с первой половины февраля) не оказали рублю существенной поддержки, что может свидетельствовать о том, что покупателями бумаг в основном выступили локальные игроки, а не нерезиденты".

По мнению экспертов "Нордеа банка", до конца недели факторами риска для рубля остаются продолжающийся в США сезон отчетности по итогам первого квартала, сегодняшняя статистика по заявкам на пособия по безработице в США и публикация динамики ВВП Китая по итогам первого квартала в пятницу. В совокупности данные факторы могут продолжить негативно влиять на аппетит инвесторов к риску. Дополнительным источником негатива выступает слабость нефтяного рынка.