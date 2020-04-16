Новое предложение рублевых облигаций Ростелекома выглядит очень щедро - ITI Capital

Подконтрольный государству Ростелеком (-/BB+/BBB-/ruAA) 17 апреля в пятницу откроет книгу на трехлетние облигации серии 002Р-04R объемом 10 млрд руб., новое предложение выглядит очень щедро, говорится в комментарии ITI Capital.

Организаторы выпуска ориентируют на величину ставки купона в диапазоне 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению YTM 7,28-7,38% годовых (+110-120 б.п. к ОФЗ). У компании в обращении сейчас девять выпусков рублевых облигаций на сумму 105 млрд руб. Последний раз с первичным предложением эмитент выходил в начале февраля, разместив 3-летние и 7-летние бумаги с доходностью YTM 6,35 и 6,77% годовых соответственно (суверенная премия на тот момент оценивалась примерно в 75 б.п.).

"Сейчас кривая эмитента располагается примерно на 50-70 б.п. выше суверенной. Иными словами, новое предложение выглядит очень щедро. Рекомендуем участвовать на всем маркетируемом диапазоне", - резюмируют эксперты ITI Capital