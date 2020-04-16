Давление на котировки нефти может сохраниться в ближайшие дни - БКС

Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного энергетического агентства (МЭА) и стремительного роста запасов нефти в США. Фьючерсы на Brent уверенно спустились ниже $30 за баррель, демонстрируя сокращение длинных позиций участниками торгов, разочарованными потенциалом сделки ОПЕК+ и отсутствием от МЭА заявлений о масштабной закупке нефти для стратегических резервов. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии сообщал, что МЭА может объявить о закупке нефти для резервов в объеме до 200 млн баррелей.

"Стоит отметить, что в отличие от предыдущих дней в среду распродажи наблюдались по всей кривой фьючерсов Brent. Наблюдался практически параллельный сдвиг, когда все фьючерсы снизились примерно на 5-6% (цены на утро четверга). Согласно текущей ценовой структуре, участники рынка готовы заключать контракты на Brent по $40 за баррель только к декабрю 2020 г." - пишет И. Галактионов.