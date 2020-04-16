Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в районе 2475-2525 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с отклонением в пределах 1%, в районе 2475-2525 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1%, в районе 2475-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. После открытия с относительно небольшим отклонением индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди многочисленных иностранных статистических показателей, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).