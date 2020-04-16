Вероятен переход пары доллар/рубль в "боковое" движение в диапазоне 74,5-75 - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк на валютной секции "Московской биржи" в начале четверга ожидает стабилизации рубля у текущих значений. Стабилизация цен на нефть и консолидация валют развивающихся стран поспособствуют переходу пары доллар/рубль в "боковое" движение в диапазоне 74,5-75 рублей.

"При этом в дальнейшем сохраняются риски продолжения волны ослабления рубля. Этому могут поспособствовать отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 26-28 долларов, а также снижение "аппетита" к рисковым активам на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате в ходе сессии американская валюта может предпринять попытку подъема выше сопротивления, расположенного на уровне 75 рублей, и закрепления над ним", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.