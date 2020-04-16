Индекс Мосбиржи в начале сессии четверга вернется в диапазон 2500-2550 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в начале торгов четверга ожидают попыток восстановления на российском рынке акций. Так, индекс Мосбиржи в начале сессии вернется в диапазон 2500-2550 пунктов.

"Однако в дальнейшем продажи могут вновь активизироваться. В частности, давление на акции может оказать возобновление снижения цен на нефть, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате к концу торгов возможна полная компенсация утреннего роста и уход индекса Мосбиржи на отрицательную территорию", - предупреждает в комментарии главный аналитик банка Богдан Зварич.