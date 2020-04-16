Скорее всего, рынок акций в четверг откроется небольшим ростом - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но это абсолютно не повод для начала покупок российских акций "широким фронтом", считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В последнее время рынок очень изменчив, и возобновления распродаж можно ждать в любой момент. Скорее всего, откроемся мы небольшим ростом, не более полупроцента. Не видим перспектив у нефтегазовых компаний, и покупать их можно только спекулятивно на отскок", - пишет А. Антонов.