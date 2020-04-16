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16 апреля 2020 года 09:01
Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, до 5%, в III квартале 2020г
(повтор) Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов - до 5,5% - в апреле и еще на 50 базисных пунктов - до 5% - в июне текущего года, говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики Barclays считают, что снижение давления на курс рубля (он укрепился с момента проведения последнего заседания совета директоров ЦБ по ставке 20 марта) в сочетании с более низкой, чем предполагалось ранее, экономической активностью и относительно высокой реальной ставкой позволят ЦБ РФ понизить ключевую ставку в апреле и июне. "Фундаментальные показатели РФ по-прежнему выглядят сильными по сравнению с аналогами с развивающихся рынков", - отмечается в обзоре.
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16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:32
Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного... читать дальше
.16 апреля 2020 года 10:12
$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"
Сильной поддержкой для котировок нефти является район $27 за баррель, но нельзя исключать его пробития и движения под отметку $25 долларов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо... читать дальше
.16 апреля 2020 года 09:38
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:25
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:01
Julius Baer пересматривает в сторону повышения прогноз по котировкам золота на ближайшие три месяца - до 1700 долларов за унцию, говорится в комментарии компании. "Котировки золота вернулись к уровням выше 1700 долларов за унцию. Мы полагаем, что рынок учитывает в цене более негативный сценарий,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:12
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:56
Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 14:47
Историческое соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК+ и их партнерами из "большой двадцатки" поможет лишь смягчить последствия нефтяного кризиса, но не избежать его, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики. Российской нефтянке в этом году придется нелегко, уверены эксперты:... читать дальше
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