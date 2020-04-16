"Магнит" изучает возможности для небольших M&A, может притормозить экспансию из-за вируса - аналитики

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) изучает возможности для M&A в условиях, когда небольшие игроки оказались в трудных условиях на фоне кризиса.

В то время как продовольственный ритейл в целом находится в хорошей форме, некоторые небольшие игроки столкнулись с трудностями, и "Магнит" активно изучает возможность для сделок по слияниям и поглощениям, говорится в обзоре аналитиков "Ренессанс Капитала" по итогам телефонной конференции с участием представителей ритейлера.

"Магнит" не отрицал, что ему интересны сделки по приобретению небольших сетей. В прошлом году хотел купить "Ленту", но проиграл борьбу "Севергрупп" Алексея Мордашова.

На телефонной конференции в начале февраля президент, генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг говорил, что поглощения крупных активов теперь неактуальны для "Магнита" - с учетом замедления его экспансии и фокуса на существующем бизнесе. "Мы снижаем темп нашего роста и фокусируемся на существующем бизнесе. В этом сценарии действительно большие приобретения были бы нелогичны", - заявлял Дюннинг.

При этом компания не исключает возможных M&A, чтобы укрепить позиции в существующих регионах присутствия, и продолжит поиск небольших или средних объектов для сделок (возможные затраты на M&A не учтены в планируемом CAPEX - 60-65 млрд рублей по данным на февраль).

В феврале "Магнит" сообщал, что планирует резко замедлить темпы экспансии в 2020 году, открыв всего 250 магазинов "у дома" (это ключевой формат "Магнита", на который приходится 76% его выручки). В прошлом году было открыто 1,195 тыс. магазинов "у дома" (данные net, с учетом закрытий).

Аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре также отмечают, что пандемия может привести к задержкам в открытии новых магазинов и обновлении существующих торговых точек "Магнита".

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. На конец декабря под управлением компании находилось 20,725 тыс. на конец декабря, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома". Выручка "Магнита" в 2019 году выросла на 10,6%, до 1 трлн 368,705 млрд рублей. Чистая прибыль (по МСФО) снизилась на 49%, до 17,108 млрд рублей.