Raiffeisenbank снизил оценку акций Русснефти на 27%, подтвердив рейтинг "продавать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 490 рублей до 360 рублей за штуку на фоне падения цен на нефть в рублевом выражении, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.

При этом рекомендация "продавать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечают аналитики, "Русснефть" среди компаний нефтегазового сектора РФ наиболее чувствительна к падению рублевых цен на нефть с точки зрения свободного денежного потока. "Даже предполагая оптимизацию капвложений на 2-3 млрд рублей без учета эффекта от сокращения добычи (при росте доли льготной нефти), свободный денежный поток при Brent около 2900-3000 рублей за баррель (близко к средней с начала года, в то время как сейчас цена ниже 2200 рублей за баррель) должен быть после процентов вблизи к нулю, по нашим оценкам. Это не может покрыть долговые выплаты и повышенные дивиденды на привилегированные акции", - говорится в обзоре.

По оценкам экспертов, изменение рублевой цены барреля нефти на 300 рублей может уменьшить/увеличить свободный поток "Русснефти" примерно на $60 млн и более. Аналитики отмечают, что, несмотря на волатильный свободный денежный поток (чувствительный к рублевым ценам на нефть), компания торгуется в 2 раза дороже российских конкурентов (по мультипликатору EV/EBITDA на 2020 год). "Более того, "Русснефть" продолжает выдавать кредиты, гарантии и набирать обязательства в форме форварда по выкупу части привилегированных акций на 40% дороже текущей рыночной цены обыкновенных акций. Последнее мы также оцениваем негативно для держателей обыкновенных акций", - обращают внимание они.

Текущая стоимость обыкновенных акций "Русснефти" составляет порядка 465 рублей за штуку.