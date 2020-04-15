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15 апреля 2020 года 17:25
Доллар США снова на коне - Saxo Bank
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся вверх, отметив важный рубеж. "Пока крупные банки и многие наблюдатели продвигают идею "не надо бороться с ФРС", мы отмечаем, что состояние основной экономики важнее в длительной перспективе, чем скачок риск-аппетита, - пишет Джон Харди. - Усилия ФРС по вливанию ликвидности в основном нацелены на поддержку ликвидных биржевых компаний, которые дают лишь малую долю рабочих мест США. А вот малым и средним предприятиям, составляющим более 80% рабочих мест страны, такие масштабы помощи либо недоступны, либо доступны на худших условиях. Федрезерв может махнуть волшебной палочкой и создать механизм, мгновенно спасающий какого-нибудь эмитента "мусорного" долга, а поддержка малого и среднего бизнеса идет медленно, слабо и часто принимает форму кредита. Настроение "не надо бороться с ФРС" в последние недели ослабило USD, но судя по сегодняшним движениям цен и по технической ситуации во многих долларовых парах, только что на рынке произошел значимый разворот, дающий "быкам" возможность вернуться в игру на повышение USD". Кроме обычного колебания рисковых настроений на разных рынках, которое отрабатывает и форекс, эксперт Saxo Bank отметил дополнительный фактор риска для валют, привязанных к нефти (Федрезерву трудновато поместить нефть на свой баланс, хотя он бы наверняка это сделал, если бы придумал, как): МЭА спрогнозировало гигантское падение спроса на весь 2020 год. "На нефтяном рынке наблюдается сильнейшее контанго: контракт ближайшего месяца на марку Brent торгуется около 28 долл. США за баррель (а еще утром было 30 долларов...), тогда как декабрьский - выше 38 долларов. Если хранилища в течение месяца или двух окажутся заполнены до отказа, а спрос не восстановится так быстро, как многие надеются, то низкие цены могут удержаться гораздо дольше, чем предполагает рынок. Это ставит под угрозу CAD, NOK и RUB", - указывает Д. Харди. Всё больше беспокойства вызывает у эксперта банка Европа. Президент Италии Конте высказался против соглашения, которое его министр финансов одобрил на встрече Еврогруппы на прошлой неделе. Он заявил, что никогда не согласится на принятие финансирования от Европейского стабилизационного механизма, опасаясь, что "европейская тройка" поступит с Италией так же, как с Грецией во время долгового кризиса в ЕС. Итальянские гособлигации во вторник подверглись тяжелой распродаже, в некоторой степени продолжившейся и в среду. "От следующей встречи глав государств Евросоюза будет в большой степени зависеть, усилятся ли принципиальные внутренние проблемы ЕС. Как отметил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, реальная сумма помощи, о которой Еврогруппа договорилась в прошлый четверг, составляет лишь малую долю от полутриллиона евро, попавшего в заголовки новостей", - подчеркиваетДжон Харди.
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