Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию

Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать избытка предложения в ближайшем будущем, однако в долгосрочной перспективе создает условия для дефицита на рынке, - отмечает эксперт банка Норберт Рюкер. - Рынок природного газа быстрее реагирует на подобные изменения, чем рынок нефти. Мы видим больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и поднимаем нашу позицию по рынку до "бычьей"".

Текущие пониженные цены на энергетических рынках приводят к сокращению предложения в результате действия рыночных механизмов и политических решений. Эти процессы, по мнению эксперта Julius Baer, должны предотвратить переполнение хранилищ на рынках нефти и газа в ближайшем будущем, а также создают условия для формирования дефицита на рынке в долгосрочной перспективе, когда глобальная экономика восстановится. Скорость таких корректировок на рынке природного газа выше, чем на рынке нефти.

"Что касается стороны предложения, то прогнозируемое снижение добычи нефти в США также приведет к значительному снижению производства природного газа. - отмечает Н. Рюкер. - Крупный пермский бассейн дает примерно в полтора раза больше природного газа, чем Норвегия. На стороне спроса, резкое падение экономической активности приводит к снижению потребления, но не такому сильному, как ожидалось. На промышленный спрос приходится лишь небольшая доля рынка, в то время как потребление природного газа электростанциями, вероятнее всего, в этом году будет снижаться. Так, использование электроэнергии снизилось примерно на 5-10% после введения мер изоляции, однако основной удар принимают на себя менее конкурентоспособные угольные и атомные электростанции".

Еще большая неопределенность для североамериканского рынка природного газа связана с экспортом в другие страны, подчеркивает эксперт банка. "Спрос на сжиженный природный газ в Азии вероятнее всего восстановится позднее в текущем году, как это можно наблюдать в Китае, в том числе по причине низких цен. Европейский импорт также должен удержать позиции, в том числе благодаря действующим выплатам за выбросы двуокиси углерода, которые оказывают давление на потребление угля. В целом, мы видим больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и повышаем нашу позицию по рынку до "бычьей". Мы также полагаем, что по-прежнему "медвежьи" настроения на рынке должны стать "бычьими" и обеспечить поддержку рынку природного газа, в то время как основные риски будут исходить со стороны экономических и погодных условий". - резюмирует Норберт Рюкер.