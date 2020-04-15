Julius Baer пересматривает в сторону повышения прогноз по котировкам золота на ближайшие три месяца - до 1700 долларов за унцию, говорится в комментарии компании.

"Котировки золота вернулись к уровням выше 1700 долларов за унцию. Мы полагаем, что рынок учитывает в цене более негативный сценарий, чем наш базовый сценарий глубокой и непродолжительной рецессии. Защита, которую золото обеспечивает инвестиционным портфелям, снова стала дорогой, если только глобальная экономика не впадет в более длительную депрессию. Мы вернулись к нейтральной позиции по рынку золота, однако пересмотрели прогноз по котировкам на ближайшие три месяца в сторону повышения до 1700 долларов за унцию", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Золото получает поддержку со стороны ослабленного доллара США, однако основным драйвером роста стал инвестиционный спрос со стороны технических трейдеров и инвесторов, заинтересованных в защитных свойствах драгметалла. Технических трейдеров привлекло текущее ралли, что усилило и так сильные "бычьи" настроения на рынке фьючерсов. "Судя по доле неисполненных контрактов, "бычьи" настроения краткосрочных трейдеров также сильны, как и во время финансового кризиса 2008 года. Тем временем спрос на золото как на защитный актив также показал сильный рост. Инвестиции в физически подкрепленные продукты в марте выросли на 150 тонн, что является самым большим ростом за более чем четыре года", - отмечает К. Менке.