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15 апреля 2020 года 16:28
Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции - "Открытие Брокер"
Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели, кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел вместе с нефтью и фондовым рынком, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 2130 рублей. Ставки MosPrime составляли 6,13% на день, 6,22% на неделю и 6,37% на месяц. Однако долговой рынок все же игнорирует негативный фон, отмечает эксперт компании. Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 34,854 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,56%. На втором аукционе спрос может оказаться менее сильным, так как будут предложены бумаги с погашением в 2030 году. "Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели. Кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти. Между тем в ряде стран уже рассматривают варианты частичной отмены карантинных мер, что также должно привести к росту потребления топлива, а в глобальном плане к улучшению настроений инвесторов", - пишет А. Кочетков.
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