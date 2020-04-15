Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB

Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с внутридневного минимума до внутридневного максимума $1747 за унцию, который был достигнут в начале американской сессии.

"Отметим, что котировки золота уже некоторое время, вопреки логике, следуют за индексом S&P 500 (золото считается защитным активом, а акции - рискованным), и такая же тенденция наблюдалась во вторник. В текущей кризисной ситуации в условиях высокой неопределенности и экстремальной рыночной волатильности открытие длинных позиций в рискованных активах требует одновременного увеличения доли позиций в золоте. Этот защитный актив обеспечивает устойчивость инвестиционным портфелям на фоне рисков высокой инфляции на фоне нулевых процентных ставок, - пишет аналитик Михаил Шейбе. - В ближайшие недели корреляция между ценами на золото и фондовыми индексами может исчезнуть, так как в США начинается сезон публикации корпоративной отчетности за 1К20. Результаты компаний могут привести к падению котировок акций, но инвесторы вряд ли захотят сократить свои вложения в золото".

Эксперт указывает, что в среду еще три крупных американских банка должны опубликовать свою финансовую отчетность, которая даст дополнительную информацию о том, как эпидемия коронавируса успела повлиять на реальный сектор экономики США. При этом, на взгляд М. Шейбе, есть риск, что, если будет столь же резкое падение индекса S&P 500, как в начале марта, инвесторы начнут массово продавать золото (фиксируя прибыль за счет роста котировок в середины прошлого месяца - за это время унция драгметалла подорожала на $255) для покрытия потерь на фондовом рынке.

Котировки золота в среду утром по-прежнему менялись в соответствии с динамикой рынка акций, на котором наблюдается разворот и снижение на фоне укрепляющегося доллара США. Если эта тенденция сохранится, унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, считает специалист Sberbank Investment Research.

Между тем в среду продолжается совместное заседание руководства МВФ и Всемирного банка. Кроме того, в среду ожидаются совещание министров обороны стран НАТО, конференция министров здравоохранения ЕС, а также выступления представителей ряда мировых финансовых институтов, включая управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой. Инвесторы также ждут статистики по промышленному производству в США, публикации "Бежевой книги" Федрезерва и индекса активности производственного сектора в штате Нью-Йорк, отмечает Михаил Шейбе.