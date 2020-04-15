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15 апреля 2020 года 15:45
Банки могут продолжить повышать свои процентные ставки, несмотря на снижение ставки ЦБ - "Велес Капитал"
На внутреннем финансовом рынке в 2020 году может сложиться своего рода уникальная ситуация: ЦБ РФ снизит ключевую ставку, но при этом процентные ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных экономических рисков, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его мнению, до конца первой половины текущего года Банк России вряд ли изменит ключевую ставку, а вот далее, до конца 2020 года, существует три сценария: негативный, при котором ключевая ставка останется на уровне 6% годовых; базовый сценарий - 5,75% годовых, позитивный - 5,5% годовых к концу года. "Судя по последней риторике Банка России и комментариям его руководителя, в целом регулятор готов возобновить снижение ключевой ставки уже в этом году. Пока все инфляционные риски ЦБ видит лишь в краткосрочной перспективе, а затем ожидает замедления темпов роста инфляции из-за существенного сжатия внутреннего и внешнего спроса. В результате на рынке может сложиться уникальная ситуация: ЦБ снизит ключевую ставку, но при этом ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных экономических рисков. Или, например, они будут отказывать в основной массе заявок на кредиты, хотя формально ставки и не будут повышаться. В этих условиях ключевая роль будет отводиться мерам ЦБ по поддержке кредитования населения и бизнеса. Однако пока без административного вмешательства регулятору, вероятно, будет крайне сложно стимулировать банки продолжать кредитовать. Не исключено, что такое административное вмешательство будет по ипотечным кредитам, иначе этот рынок ждет серьезное замедление с соответствующими проблемами для строительства и недвижимости", - полагает Кравченко. В целом ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается комфортной, считает специалист "Велес Капитала", об этом свидетельствует как сохранение низких ставок по пассивам, так и сохраняющийся интерес банков к размещению свободных средств на депозитах в ЦБ. "ЦБ помогал ликвидностью банкам через операции РЕПО лишь в незначительном объеме, а с середины прошлой недели и вовсе не проводил аукционы по этим операциям, - отметил Кравченко. - Впрочем, есть проблемы неравномерного распределения ликвидности в банковской системе, отсюда и ситуация, когда одни банки размещают средства в ЦБ, а другие, наоборот, занимают у него. Однако они существовали и задолго до сегодняшнего кризиса". "Основную угрозу для банков на сегодняшний день представляет ожидаемое ухудшение качества активов. Масштабы экономических последствий и роста просрочки от сегодняшнего вирусного кризиса могут оказаться гораздо существеннее, чем в предыдущие кризисные периоды, природа которых была более-менее понятна и прогнозируема", - уверен эксперт. "Меньше всего пострадают госбанки и крупные кредитные организации, располагающие сильной корпоративной клиентской базой. В случае трудностей они смогут рассчитывать на поддержку государства - как прямую, так и в адрес корпоративных заемщиков. В серьезной зоне риска находятся небольшие банки, объем бизнеса которых позволял обслуживать относительно небольшие компании и предприятия, а также розничные банки, которые окажутся под давлением не только ухудшения качества активов, но и снижения покупательской способности населения", - считает Кравченко. Согласно данным ЦБ, крупнейшие банки уже получили 27 тыс. заявлений от граждан на предоставление кредитных каникул, и это на фоне оттока средств с депозитов. По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал", если распространение эпидемии не удастся взять под контроль, экономические последствия от ограничительных мер могут оказаться гораздо серьезнее кризисов предыдущих лет. "И даже если распространение болезни пойдет на спад, снятие ограничений с бизнеса и других сфер, вероятно, затянется на длительный период, что предполагает серьезные экономические трудности для всех. С точки зрения поддержки населения и бизнеса государством, имеется целый ряд проблем вне зависимости от размера такой поддержки. Например, помощь бизнесу никак не восстанавливает спрос и потребление в условиях ограничительных мер, а населению и небольшим предпринимателям - будет отличаться сложным бюрократическим процессом и сопротивлением со стороны банков, как одних из ключевых "операторов" финансовых мер господдержки", - считает Кравченко.
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