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15 апреля 2020 года 15:26
Пока меры властей не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы - Райффайзенбанк
Меры властей по поддержке экономики пока не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Правительство в скором времени опубликует второй пакет мер поддержки экономики. Судя по информации в СМИ, отмечают аналитики Райффайзенбанка, общая стоимость новых мер оценивается в 1 трлн руб., однако это не означает, что бюджет выделит дополнительно эту сумму в виде прямых расходов на поддержку бизнеса и населения. Почти половина приходится на госгарантии по кредитам, а они являются долговыми обязательствами, а не прямыми расходами. Оставшаяся же часть в значительной степени будет распределена на субсидирование процентной ставки по кредитам для пострадавших предприятий, указывают в банке. "При этом прямые расходы на поддержку предприятий и населения, видимо, будут относительно небольшими. К ним можно отнести расходы бюджета в объеме 153 млрд руб. на выплату заработной платы организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. Учитывая, что 1 МРОТ сейчас едва превышает 12 тыс. руб., а средняя зарплата в РФ – более 40 тыс. руб., такие суммы вряд ли смогут оказать заметную поддержку, на наш взгляд, в отличие, например, от мер по поддержке медперсонала, работающего с больными коронавирусом. Напомним, что на премии и выплаты им было выделено 50 млрд руб. (что выразится в доплате до 50-80 тыс. руб. на человека), - пишут в Райффайзенбанке. - Пока меры властей не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы. В частности, не обсуждается вопрос налоговых каникул/отсрочки по НДС (основному ненефтегазовому налогу бюджета, он занимает 60% всех ненефтегазовых налогов и почти 40% общего объема доходов федерального бюджета). Также, как нам кажется, не хватает прямой государственной поддержки в виде выделения средств компаниям/населению (по примеру других стран)".
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