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15 апреля 2020 года 14:25
"Русагро" - надёжная инвестиция в сельскохозяйственный сектор - ГК "ФИНАМ"
ГК "ФИНАМ" провела исследование инвестиционной привлекательности акций производителя сельхозпродукции "Русагро". Аналитики ожидают существенного роста показателей компании в результате реализации ряда крупных инвестиционных проектов и рекомендуют "Покупать" депозитарные расписки эмитента с целевой ценой 708 руб., потенциал роста превышает 16,5%, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. "Русагро" - один из крупнейших в России производителей сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции. Контрольный пакет акций компании (71,9%) принадлежит семье Председателя Совета директоров компании В. Мошковича, доля менеджмента составляет 7,3%. В свободном обращении находится 20,8% акций. Текущие инвестиционные проекты "Русагро" сосредоточены в основном в сахарном и мясном сегментах и предполагают выход на проектную загрузку купленных или построенных ранее мощностей. Вертикальная интеграция компании снижает логистические риски и улучшает рентабельность. Привлекательным эксперты считают и то, что инвестпрограмма на 2020 год предусматривает вложения около 15 млрд руб. против 24 млрд руб. годом ранее. Кроме того, производитель имеет льготы по налогу на прибыль, а также получает субсидии от государства. Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают, что "Русагро" находится на финальной стадии крупных инвестиционных проектов: "В перспективе мы ожидаем повышения операционных, финансовых показателей, улучшения динамики денежного потока и снижения долговой нагрузки". Завершение инвестиционного цикла позволит "Русагро" нарастить производственные показатели, сократить долг и улучшить показатели прибыли и дивидендов в будущем, уверены эксперты. В исследовании отмечается, что сельскохозяйственная отрасль оказалась под давлением уменьшения спроса и временных экспортных ограничений, но ослабление рубля даёт некоторую компенсацию. "Снижение цен, высокая конкуренция в отрасли и временные ограничения экспорта усилят консолидацию отрасли в этом году, которая сейчас раздроблена и представлена большим количеством компаний. В долгосрочной перспективе консолидация благоприятно скажется на ценах и рентабельности", - уверены эксперты. По мнению аналитиков "ФИНАМа", в более отдалённой перспективе дополнительной точкой роста может стать снижение кредитного портфеля компании, цикл снижения кредитного портфеля при условии отсутствия крупных сделок по приобретению активов может начаться в 2021 году. Средняя норма выплат по дивидендам в "Русагро" в 2016-2019 гг. составила 50% прибыли по МСФО, что гораздо больше требуемых минимальных 25%. "По оценкам, совокупные выплаты за 2019 г. составят 4,5 млрд руб., что соответствует коэффициенту выплат 46% прибыли по МСФО (35% за 2018 г)", - отмечается в исследовании. Прибыль акционеров "Русагро" снизилась в 2019 г. на 23%, до 9,8 млрд руб., а EBITDA - на 14,4%, до 17,5 млрд руб., что произошло в основном на фоне сокращения операционной рентабельности. Однако в последние несколько лет компания существенно расширила производственную базу через органический рост и сделки M&A, а также нарастила экспорт. "Это позволило выйти на рекордную чистую выручку в 2019 г. 138 млрд руб. (+67%), занять крупные рыночные доли на рынке сахара, свинины, масла, жиров и иметь в распоряжении 3-й крупнейший земельный банк" - говорится в аналитической записке ГК "ФИНАМ".
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Компании упоминаемые в новости: Русагро
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