Подогреть нефть могут данные о сокращении ее добычи в США - "БКС Брокер"

Нефть в среду ускорила падение после прогнозов Международного энергетического агентства о резком падении спроса на сырье во втором квартале, понижения прогноза цен от Международного валютного фонда, однако откат цен может быть остановлен ожидаемыми статданными Минэнерго США о сокращении добычи нефти в стране, считает начальник отдела инвестиционных стратегий компании "БКС Брокер" Валерий Кушанин.

По словам собеседника "Интерфакса", после недолгих раздумий о недостаточности заключенной 12 апреля сделки ОПЕК++ по сокращению добычи нефти, на нефтяном рынке начинает формироваться "медвежий" сантимент - цена Brent откатилась в район $28,3 за баррель. Накануне прошло совещание Железнодорожной комиссии в Техасе, на котором обсуждался вопрос о присоединении к соглашению ОПЕК++, однако к единому мнению участники так и не пришли, и итогового решения принято не было.

Президент США Дональд Трамп спешит запустить экономику, что, по мнению ВОЗ, приведет к взрывному росту числа новых зараженных COVID-19, после чего придется вернуть режим карантина и заморозить экономику на длительное время. При текущей сделке ОПЕК++ основным риском для цен на нефть остается продление национального карантина в ряде стран. В Индии и во Франции продлили национальный карантин до 3 мая и 11 мая соответственно, скорее всего, такое же решение на этой неделе примут в Германии и Великобритании, отмечает эксперт.

По данным API, недельные запасы нефти в США выросли за неделю более чем на 13,1 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали рост не более 11 млн баррелей. В среду в 17:30 МСК будут опубликованные данные от министерства энергетики США (EIA), которые предполагают недельный рост запасов на 11,6 млн баррелей. Однако наибольшее внимание инвесторов будут приковано к данным по добыче нефти, которые уже с 13,1 млн б/с показали снижение на 700 тыс. б/с. Данные о снижении добычи в США могут вернуть цены на нефть Brent в диапазон $30-35 за баррель, считает Кушанин.