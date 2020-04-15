Поводом для ослабления рубля в среду выступает снижение цен на нефть - "Нордеа банк"

Рубль умеренно слабеет в среду, поводом для чего выступает возврат цен на нефть ниже отметки 30 долл./бар., говорится в обзоре "Нордеа банка". С начала апреля рубль отыграл около половины мартовских потерь благодаря восстановлению аппетита к рисковым активам и стабилизации нефтяного рынка.

"После столь сильного ралли поводов для продолжения укрепления в моменте не так много, - отмечают эксперты банка. - Для дальнейшего устойчивого восстановления позиций российской валюты требуются дополнительные признаки снижения темпов распространения эпидемии и постепенный выход стран из карантина с соответствующим ростом спроса на нефть и её цены. В среду Минфин проведет очередной аукцион по размещению ОФЗ. Его результаты могут быть более успешными, чем на прошлой неделе, поскольку после заключения сделки ОПЕК+ снизилась степень неопределенности на рынке. Публикация данных по недельной инфляции и пятничная пресс-конференция председателя Банка России дадут дополнительные сигналы относительно решения ЦБ по ключевой ставке на заседании 24 апреля".