Потенциал укрепления рубля в долгосрочной перспективе сильно ограничен - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал укрепления рубля в долгосрочной перспективе сильно ограничен, курс вряд ли опустится ниже 72 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Российские активы в среду умеренно подрастают на фоне роста аппетита инвесторов к риску - индекс Мосбиржи прибавляет 0,9%, рубль подрастает на 0,3% и торгуется вблизи 73,4 руб./$. По мнению аналитиков банка, позитив в рубле связан в первую очередь со сделкой ОПЕК++, эффект от которой будет сохраняться в ближайшее

"Существенное сокращение добычи Россией, даже при росте цен на нефть существенно поддержит бюджет, но для платежного баланса и, соответственно, курса рубля позитив будет ограничен. Поэтому в долгосрочной перспективе потенциал укрепления рубля сильно ограничен, курс вряд ли опустится ниже 72 руб./$". - полагают эксперты банка.