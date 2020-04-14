"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Globaltrans с рекомендацией "покупать" для его GDR

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"БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Как отмечается в обзоре, хотя рынок полувагонов остается под давлением во втором квартале, после коррекции бумаги Globaltrans выглядят привлекательно (падение на 39% с начала года и на 49% за 12 месяцев), особенно в свете надежд на восстановление в конце года.

Аналитик отмечает, что Globaltrans не защищен от кризиса, но при этом более устойчив, чем спотовый рынок. "Поскольку 66% выручки компании приходится на долгосрочные контракты, Globaltrans более устойчив к любому ухудшению ситуации на спотовом рынке. В январе-феврале, несмотря на замедление рынка, рост объемов перевозок компании оказался положительным, а скорректированная чистая выручка от операций с подвижным составом снизилась всего на 10% против падения арендных ставок полувагонов на 40% г/г. По нашим оценкам, объемы перевозок в 2020 году сократятся на 6% против снижения рынка на 8%, средняя цены груженой поездки - на 35%. Транспортировка нефтепродуктов, вероятно, останется стабильной, что окажет поддержку финансовым результатам", - пишет Егазарян.

Как говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс", в свете ухудшения рыночной конъюнктуры прогноз по EBITDA компании на 2020-2021 годы был понижен экспертом инвестбанка на 20-16%. "Рентабельность сегмента навалочных грузов, по нашим расчетам, снизится до 24% с 42% в 2020 году. Тем не менее мы отмечаем, что даже при неблагоприятной конъюнктуре Globaltrans может генерировать доходность FCF на уровне 12,6%. В ближайшие 12 месяцев Globaltrans намерена выплатить дивиденды в объеме 16,6 млрд рублей (дивдоходность 22%). Мы считаем, что такой уровень выплат будет неустойчивым, и прогнозируем дивиденды за 2020 год на уровне 10,3 млрд рублей, что соответствует дивидендной доходности 13,5%", - говорится в материалах.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $9,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,81 за штуку.