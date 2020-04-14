Политика ФРС США оказывает поддержку сегменту корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB - Julius Baer

Аналитики Julius Baer сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, учитывая привлекательные оценки в долгосрочной перспективе и ожидания, что глобальная экономика восстановится до докризисных уровней в 2021 году, говорится в комментарии банка. "Недавние решения ФРС США поддерживают наш излюбленный сегмент корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB". - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

"ФРС США на прошлой неделе объявила о покупке биржевых инвестиционных фондов, инвестирующих в высокодоходные облигации США, что привело к росту котировок до 6% на отдельные соответствующие биржевые фонды, - отмечает эксперт банка. - На рынке сохраняются опасения понижения рейтингов, поэтому особенно важно, что Федрезерв ориентируется на рейтинги по состоянию на 22 марта 2020 года и допускает облигации, рейтинги которых были снижены после этой даты, к участию в программе покупки корпоративных облигаций нефинансового сектора. Более того, регулятор также объявил о рефинансировании существующих кредитов компаниям с количеством работников до 10 тыс. человек и годовым оборотом до 2,5 млрд долл. США. Этот механизм распространяется на кредиты в размере до 25 млн долл. США на компанию, если соотношение долга к EBITDA остается ниже 4х".

Маркус Алленшпах также добавил, что ФРС США не покупает облигации с самыми низкими рейтингами. Более того, доля компаний, которые не генерируют положительный поток денежных средств, растет, и ФРС США не планирует совершать покупки в этом самом низкоуровневом сегменте. "Мы рекомендуем умеренный кредитный риск, учитывая, что американский регулятор оказывает поддержку облигациям с рейтингами BBB/BB", - заключает эксперт Julius Baer.