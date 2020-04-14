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14 апреля 2020 года 16:35
БКС Глобал Маркетс добавил Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), Globaltrans, "Юнипро", "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Норникель" (MOEX: GMKN). "Мы вернули в дивидендную корзину бумаги "Юнипро" с дивидендной доходностью около 12%. Несмотря на задержку с вводом 3-го блока Березовской ГРЭС, компания подтвердила планы направить на дивиденды за 2019 год 20 млрд рублей, что предполагает 0,317 рубля на акцию. Первая выплата в размере 0,111 рубля на акцию намечена на июнь, еще одна - 0,206 рубля - на декабрь. Мы по-прежнему не включаем в корзину бумаги с зарубежным листингом, поскольку отличающаяся база инвесторов препятствует реализации эффективных стратегий хеджирования отчасти ввиду продолжающегося роста пассивных инвестиций по всему миру", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что "Северсталь" покинула дивидендную корзину, поскольку экспортные цены снижаются, и аналитики "БКС Глобал Маркетс" видят угрозу падения внутренних цен в свете глобальных карантинных мероприятий, которые оказывают давление на спрос. "В России были остановлены крупные строительные проекты. Теперь мы ожидаем, что дивидендная доходность бумаги составит около 10%, что существенно ниже, чем у "Юнипро". В результате "Северсталь" была исключена из корзины вслед за "Новолипецким металлургическим комбинатом" (НЛМК (MOEX: NLMK))", - пишут они. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь, Юнипро
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