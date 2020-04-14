"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Татнефти до "держать", DR и "префов" Сургутнефтегаза до "продавать"

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 3-9% с учетом эффекта новой сделки ОПЕК+ и пандемии для российских производителей, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

Кроме того, по итогам переоценки для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать", а для DR и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

В то же время для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать". Для привилегированных акций "Татнефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) была дана рекомендация "держать".

"Страны ОПЕК+ совместно с США, Мексикой и Канадой договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, затем объем поставок увеличится на 2 млн баррелей в сутки во II половине 2020 года и еще на 2 млн баррелей в сутки в 2021 году. Несмотря на то, что некоторые африканские экспортеры и страны G20 обещали сократить выпуск еще на 5-7 млн баррелей в сутки, совокупный эффект не сможет компенсировать перенасыщение рынка, которое в апреле может составить 30 млн баррелей в сутки, а его дальнейшая динамика неясна. Главный позитивный момент сделки - отсрочка переполнения мировых нефтехранилищ и ограничение падения цен", - говорится в обзоре.

По оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", шок спроса увеличит мировые запасы нефти на 2-2,5 млрд баррелей до июля, если к этому времени будет снят глобальный карантин. Однако, скорее всего, спрос останется на 3-5 млн баррелей в сутки ниже нормального уровня как минимум до конца года, и даже с учетом новых квот ОПЕК+, которые будут действовать до марта 2022 года, потребуется около 1,5-2 лет, чтобы довести запасы до нормального уровня.

Хотя добыча жидких углеводородов в России сократится на 22% в мае-июне, средний уровень будет всего на 10% ниже, чем в 2019 году, и останется таким в 2021 году. Эксперты "БКС Глобал Маркетс" включили этот прогноз в свои модели российских нефтегазовых компаний. Тем не менее, по их оценкам, столь существенное падение объемов выпуска в ряде случаев потребует дополнительных расходов для восстановления добычи в 2022 году, что пока не учтено в текущих моделях оценки нефтекомпаний РФ и может предполагать дополнительные риски для прогнозных цен, рассчитанных экспертами инвестбанка.

"После недавнего ралли мы видим ограниченный потенциал роста в большинстве бумаг нефтегазового сектора РФ, особенно с учетом того, что спотовые цены Urals находятся ниже отметки 2000 рублей за баррель. В этих условиях мы отдаем предпочтение "Газпрому", "Роснефти" и "Газпром нефти", которые с точки зрения мультипликаторов все еще привлекательны и обеспечивают высокую дивдоходность на 12 месяцев - в районе 8-9%", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 6,7 (текущая цена - 5,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 6,5 (текущая цена - 4,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 85,0 (текущая цена - 70,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 170,0 (текущая цена - 146,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть -32,0 (текущая цена - 23,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,8 (текущая цена - 5,1), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 57,0 (текущая цена - 48,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 650,0 (текущая цена - 548,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 170000,0 (текущая цена - 153550,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в рублях) - 40,0 (текущая цена - 37,7), рекомендация - продавать.